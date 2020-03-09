Şehit yakınları ve gaziler anılarını öğrencilerle paylaşıyor - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gaziler anılarını öğrencilerle paylaşıyor

6 saat önce

Mardin'de şehit aileleri ve gaziler, öğrencilerle bir araya gelerek, anılarını paylaşıyor.

Mardin'de şehit aileleri ve gaziler, öğrencilerle bir araya gelerek, anılarını paylaşıyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanlığınca yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şehit yakınları ve gaziler okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geliyor.

Merkez Artuklu ilçesinde, Fatih Ortaokulunu ziyaret eden şehit babası ve Kıbrıs gazisi Veysi Toparlı, şehit çocukları Mehmet ve Zeynelabidin Emen ile Barış Pınarı Harekatı gazisi İbrahim Arı, konferans salonunda görüştükleri öğrencilere vatan sevgisini ve yaşadıkları tecrübeleri aktardı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de Türkiye'nin son dönemde önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında destansı bir mücadele yürüttüğünü, bu mücadelenin çocuklar tarafından da bilinmesinin önemli olduğunu aktaran Kandemir, "Çocuklarımızı bilinçlendirelim, vatan sevgisini aşılayalım istedik. Bugün de gazilerimiz ve şehit çocuklarımız öğrencilerle buluştu. Gazilerimiz orada yaşadıklarını ve gördüklerini anlattı. Öğrencilerimizin de her birinin canı gönülden dinlediğini gördük. Gençlerimizin bilinçlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kandemir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu etkinliklerin öğrencilerin milli ve manevi yönlerini güçlendirdiğini aktardı.

Okul müdürü Şeyhdavut Kösesoy da gazilerin öğrencilerle bulaşarak iletişime geçmesini önemsediklerini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Şehit yakınları ve gaziler anılarını öğrencilerle paylaşıyor

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:37 Kaynak: AA
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