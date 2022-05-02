Şehit yakınları ve gaziler, bayramın ilk günü Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve gaziler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayıp dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve mezarlara karanfiller bıraktı.

Ramazan Bayramı iznine giderken Hakkari Çukurca'da 2017'de roketli saldırı sonucu şehit edilen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün babası Tümen Üçöz, şehitliği sürekli ziyaret ettiklerini, oğullarını yalnız bırakmadıklarını söyledi. Tümen, oğlunun vatanını ve Türk Silahlı Kuvvetlerini çok sevdiğini ifade ederek "Allah kimsenin başına vermesin. Olacak bir şey değil. Asker arkadaşları Murat'ın ismini çocuklarına veriyor." dedi.

"Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz"

Şehitliği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri de ziyaret etti. Vakıf Başkanı Lokman Aylar, mezar başında şehitleri anan ailelerle bayramlaştı.

Bu ülke için bedel ödeyen tüm şehit yakınlarının ve gazilerin bayramını kutlayan Aylar, hüzünlü bir bayram geçirdiklerini dile getirdi. Millet olarak şehitlere minnettar olduklarını, ülke topraklarına ihanet eden herkesi lanetlediklerini vurgulayan Aylar, şöyle konuştu:

"Mecliste HDP istemiyoruz. Mecliste terör örgütü istemiyoruz. Mecliste bu ülkeye ihanet eden hiçbir oluşum istemiyoruz. Onların uzantısını, destek verenleri istemiyoruz. HDP ile iş tutan, teröristle iş tutan ve destek veren tüm siyaseti tüm zihniyeti lanetliyoruz. Burada bu kadar yiğit yatıyor. Bu yiğitlerin evlatları her bayram gelip burada bayramlaşıyorlar. Birileri buna rağmen hala gidip Demirtaş'a, Kavala'ya sahip çıkıyor. Eğer birine sahip çıkmak istiyorsanız, gelin bu ülkeye bedel ödeyen kahramanlara sahip çıkın."