Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'nden Başkan Tekin'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'nden Başkan Tekin'e ziyaret - Son Dakika

Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'nden Başkan Tekin'e ziyaret

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği başkanı ve üyeleri Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret ettiler.

Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'nden Başkan Tekin'e ziyaret, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği başkanı ve üyeleri Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, konuklarına teşekkür etti. Tekin, "Gazilerimizin Türk ulusu ve her bireyi için vazgeçilmez bir anlamı ve önemi vardır gazilerimize minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Vatanımıza, bağımsızlığımıza, bayrağımıza ve milletimize duyduğumuz sevdayı biz yüreklerimizde yaşarken, onlar bu aşkı bedenlerinde yaşatıyorlar. Vatanımızın ne kadar mukaddes olduğunu değil, onların aynı zamanda ne büyük bir fedakarlık yaptıklarını da anlamış oluyoruz. Gazilik makamı da, işte bu yolda yürüyüşe çıkmış ve bizlere yeniden emanet edilmiş olanlara aittir ve bu emanet bizim başımız, gözümüz üstünedir" dedi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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