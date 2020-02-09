Şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu

6 saat önce

Muş'ta Şehit Jandarma Asteğmen Erhan Taştimur onuruna, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu, System.String[]

Muş'ta Şehit Jandarma Asteğmen Erhan Taştimur onuruna, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla dayanışma kahvaltısı düzenlendi.


Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda, 2005 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Asteğmen Erhan Taştimur'un dayısı Kenan Göktaş ve kafeterya işletme sahibi Emre Taşdemir'in katkılarıyla bir program düzenlendi. Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, şehit aileleriyle yakınlarıyla gazilerle beraber olmanın büyük bir şeref olduğunu söyledi. Baykal, "Rabbim inşallah şehadet şerbetini, gazi olmak onurunu bizlere de nasip eder. Biz büyük bir aileyiz. Şehadet şerbetini içmek, inancımız açısından en büyük, en güzel mertebe. Dünyevi açıdan bakınca ailemiz gün geçtikçe genişliyor. Bu millette ancak mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Bu mücadele sürecektir. Hepimiz milletimize hizmet etmek yolunda gereken gayreti gösteriyoruz. Bu yolda şehit olmakta, gazi olmakta bizim için evladır, mübarektir. Ben sizlerle beraber olduğum için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emrullah Aktaş da, son günlerde çığ, deprem gibi afet olayları nedeniyle şehadet haberleri aldıklarını ve kendilerinin de aynı acıyı, aynı onuru yaşayanlar olarak motivasyonu artırıcı bir kahvaltı programı organize ettiklerini ifade etti.


Kafeterya işletmecisi Emre Taşdemir ise şehit ve gazilerin ülkenin onuru olduğunu, böyle bir programda onlara destek olmak istediğini vurguladı.


Kahvaltının ardından İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından dualar edilip, birlik ve beraberlik mesajları verildi.


Programa Garnizon Komutanı Vekili Piyade Yarbay Nedim Başar, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal, şehit yakınları, gaziler ve aileler katıldı. - MUŞ

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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