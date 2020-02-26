Şehit yakınları ve gaziler yemekte bir araya geldi - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gaziler yemekte bir araya geldi

6 saat önce

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Ramazan Özcan, şehit yakınları ile bir araya geldi.

Şehit yakınları ve gaziler yemekte bir araya geldi, System.String[]

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Ramazan Özcan, şehit yakınları ile bir araya geldi.


Kernek Şelale Lokantasında MTB'nin organizesi sonucu şehit yakınları ve gaziler ile yemekte buluştu. Malatya Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başkanı Muharrem Kıbrız, burada yaptığı konuşmada, ' Değerli başkanımız bizi hatırladı ve yemekte buluşturdu. Değerli başkanımızın bizi ziyaret edip, şehit aileleriyle bir etkinlik yapmak istediler. Bizde kabul ettik. Değerli başkanımızın bu ikramından, şehit ve gazi ailelerine ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.


Programda konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan da, "Sizlerin acılarını biz mutlaka kalbimizde ve yüreğimizde hissediyoruz. Sizlerin evlatları, eşleri, bu vatan toprakları için bizler bu coğrafyada daha rahat ve huzurlu yaşayabilmemiz için canlarını seve seve feda ettiler. Sizlerin çocukları da bu şerefli mertebelere ulaştılar. Sizlerin acılarını daha çok hissedebilmemiz için sık sık bir araya gelmemiz lazım. Biz Malatya Ticaret Borsası olarak şehit ve gazi ailelerimizin yakınlarıyla daha sık bir araya gelmek için programlar yapacağız" ifadelerini kullandı. Özcan, Türkiye'nin etrafının ateş çemberinde olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye çok kıymetli bir coğrafyanın içinde olmasıyla muhakkak bedeli ve sıkıntıları vardır. Ülkemiz kendi sınırları içerisinde terörle mücadele vermektedir. Bu mücadelede devletimizin yanında olduğumuz gibi mutlaka bu mücadele esnasında canlarını feda eden vatan sever kardeşlerimizin de mutlaka ailelerinin, eşlerinin, annelerinin, babalarının yanında olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun farkındayız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Ramazan Özcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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