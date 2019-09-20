Şehit yakınları ve gaziler yemekte buluştu

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Kaymakamlığı, 19 Eylül gaziler günü dolayısıyla ilçedeki gazileri ve şehit yakınlarını yemekte ağırladı.



Küçükçekmece Belediyesi Nikah salonundaki öğle yemeğine, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Garnizon Komutanı Albay Kadir Okyay, İlçe milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı.



"Vatan ve millet bizim kutsal değerlerimiz"



Herkesin gaziler gününü kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşamamız için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Kardeşlerim bir gün olsun yüzünü görmediği milyonlarca insan için kendisini ateşe atan kahraman gazilerim, sizlerin karşısında cümle kurmakta zorlanıyorum. Ne mutlu size ki ortak bir adınız, şanınız var. Sizin adınız bu ülkenin kurucusuyla aynı. Siz, Gazi Mustafa Kemal'in adaşı, yoldaşı, kardeşisiniz. Sizler gazinin 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek düşman saflarını parçalayan masmavi bakışlarısınız. Başta benim ve tüm ülkenin sizlere vefa borcu var. Vatan ve millet bizim kutsal değerlerimiz. İşte tüm bu değerlerin yok olmasına aşınmasına karşı duran İstiklal, vatan, bayrak diyen kahramanlarımız şehitlik nasip olduğunda nurlanma, gazilik nasip olduğunda onurlanma bahşedilen en büyük mertebe sizlere verilmiştir. 19 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal'e mareşal ve gazi unvanları ile taçlandığı bir gündür. Türk tarihine altın sayfalar yazdıran şehit ve gazilerimize şükranlarımızı iletmek milli bir görevdir. Bu topraklarda hür yaşıyorsak bunu sizlere borçluyuz. Sizlerin yanında olmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle her zaman dayanışma içinde olmayı çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



"Bu topraklar için nice bedeller ödenmiştir"



Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu da yaptığı konuşmada, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy Ordunun Duası şiirinde düşman askerlerinin bu yurda ayak basmaması için yara almaktan korkmayan gazilerimizi selamlamıştır. Ben de bu şiirle konuşmama başlamak istedim. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak gazilikle şereflenen tüm gazilere şükranlarımı arz ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik verilmesinin yıl dönümünü de tebrik ediyorum. Bu topraklar üzerinde yaşamanın bedelinin en ağır olduğu topraklardır. Bedeller ödenmiştir hala da ödeniyor. Bu ülkenin bekasına zarar gelmesin diye kanını döken şehitlerimiz, gazilerimiz var. Biz onlar sayesinde varlığımızı sürdürüyoruz. ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz" dedi.



Program sonunda, Kaymakam Turan Bedirhanoğlu ve Belediye Başkanı Kemal Çebi, Şehit yakınları ve gaziler ile tek tek tokalaşarak, yemeğe katıldıkları için teşekkür ederek uğurladı. - İSTANBUL