Şehit yakınları ve gazilerden Ataç'a ziyaret - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gazilerden Ataç'a ziyaret

20 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ile bir araya geldi.

Şehit yakınları ve gazilerden Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, şehit yakınları ve gazi dernekleri ile yakın temasları sürüyor. Bu kapsamda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ve yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Şahin ve beraberindekiler, dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgiler verdi.


"Sonuna kadar arkasındayız"


Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Şahin, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, gazilerimiz ve şehit ailelerimizin her zaman yanında. Biz büyük bir aileyiz. Tepebaşı Belediyesi'nin tüm kapıları biz gazilere ve şehit yakınlarına sonuna kadar daima açık oldu ve biz de Sayın Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.


"Beraberliğimiz hiç bozulmayacak"


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç ise "Her zaman söylüyorum; sizlerle özel günlerde değil her zaman bir aradayız. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile buluştuğumda, çok büyük mutluluk duyuyorum. Sizler şehit yakınları ve gazilerimiz olarak bizler için çok kıymetlisiniz. Biz, her zaman sizleri baş tacı etmeye devam edeceğiz. Yıllardır süren beraberliğimiz hiç bozulmayacak. Eskişehir'de bizleri daha da güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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