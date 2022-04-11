Son dakika haberi: Şehit yakınları ve gazilerden AYM'ye HDP'nin kapatılmaması tepkisi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehit yakınları ve gazilerden AYM'ye HDP'nin kapatılmaması tepkisi

11.04.2022 13:20
Son dakika haberi: Şehit yakınları ve gazilerden AYM'ye HDP'nin kapatılmaması tepkisi

Gelen son dakika haberine göre Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, AYM'nin HDP'ye açtığı davanın hala sonuçlanmamasına tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz, AYM'nin HDP'ye açtığı davanın hala sonuçlanmamasına tepki gösterdi.

Sözen ve Gündüz tarafından yapılan ortak açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin bu konudaki rahatsızlığı dile getirildi. Kravatlı teröristlerin terör örgütü PKK ile irtibatlarını, iltisaklarını ortaklarını gizleme ihtiyacı bile hissetmediğini belirten Sözen ve Gündüz tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerle bol bol resimleri çıkarken, kimisi sırtını PKK'ya dayadığını söylüyor. Bir diğeri çıkıp 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyor, başka birisi yüce milletimize hitaben 'Türk halkını tükürüğümüz ile boğacağız' derken, bir diğeri aracında yaralı teröristi taşırken yakalanıyor. Bu kravatlı teröristlerin tamamı terörist cenazelerine katılmaktan imtina etmiyorlar. Binlerce masum ve savunmasız çocuğun dağa zorla götürmeye aracılık eden bu terörist şebekesi, aynı zamanda bölgenin en büyük uyuşturucu şebekesidir. Belediyeler aracılığı ile devletimizin halka hizmet için gönderdiği paraları teröristlere aktaran yine bu ihanet şebekesidir" denildi.

Bütün gerçekler ortadayken Anayasa Mahkemesinin bu kravatlı terörist gurubun bağlı bulunduğu PKK'nın siyasi bürosu sözde siyasi partiye dava açtığını anımsatan Sözen ve Gündüz, "Bu davanın akıbetinden maalesef hiç birimizin haberi yok. İşine geldiği zaman bir gecede toplanıp kararlar veren AYM, neden HDP'nin kapatma davasını karara bağlamıyor? AYM oyalana dursun cezası kesinleşen ve tutuklama kararı çıkan bir kravatlı etekli terörist ortadan kayboldu. AYM neden uzatmaları oynuyor? Neden HDP'yi kapatamıyor, kapatmıyor? Bu bağlamda burnumuza kötü kokular geliyor. AYM seçim arifesini bekleyip HDP ile ilgili kararı seçim arifesinde vererek. HDP lehine bir mağduriyet mi oluşturmak istiyor? Bu kararı vererek millet ittifakının değirmenine su mu taşıyacak? ya da devletimizin aleyhine bildiri yayımlayan sözde akademisyenler kararındaki ki gibi HDP'nin terörle irtibatı, iltisak ve ortaklığını siyasi faaliyet, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde mi değerlendirecek? Maalesef, söz konusu AYM'nin mevcut yapısı olunca her türlü kararı vereceğini rahatlıkla bekleye biliriz. Bizler şehit çocuğu olarak AYM'ye hiç bir şekilde güvenmiyoruz. AYM, bu ülkenin en yüksek mahkemesi ise, tarafsızlık ilkesini benimsemişse, ülkenin birliğini bütünlüğünü savunuyorsa hiç beklemeden PKK'nın siyasi bürosu, arka bahçesi HDP ile ilgili kararı derhal vermeli ve kravatlı teröristlerin toplandığı bu sözde siyasi partiyi derhal kapatmalı. Bu kravatlı teröristleri ve yetmiş yedi sülalelerini ömür boyu siyaset yapmayacakları şekilde hepsini yasaklamalıdır. Aksi takdirde AYM, vicdanımızda mahkum olur. Şehit ve gazi aileleri olarak aksi bir kararı asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini peşinen ifade ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

(Muhsin Taş/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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