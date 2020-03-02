Şehit yakınları ve gazilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı Caner Dalkalı, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Türk milleti tarihi boyunca olduğu gibi dik ve vakur duruşunu muhafaza etmeli, oynanan oyunlara karşı uyanık olmalı ve tüm dünyaya tek yumruk olduğunu göstermelidir." ifadesini kullandı.

Dalkalı, yazılı açıklamasında, tarih boyunca Türkiye'nin birçok işgal girişiminin hedefi olduğunu, bayrağının göklerde dalgalanması için birçok şehit verdiğini anımsattı.

Bedeli ne olursa olsun bir avuç vatan toprağının verilmediğini belirten Dalkalı, "Bu sebepledir ki Şehitler Tepesi boş değildir. Bu aziz millet var oldukça vatanına, namusuna göz diken kim olursa olsun canı pahasına uzanan elleri kıracak ve her daim bayrağı uğruna Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin jeopolitik, ekonomik, sosyal ve kültürel başta olmak üzere birçok kritik sebeple anahtar ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Dalkalı, şunları kaydetti:

"Türkiye, bundan dolayı iç ve dış birçok hain planın içerisine girmeye zorlanmaktadır. Birçok terör örgütüne karşı mücadele vermektedir.

Son yıllarda değişen dünya düzeniyle birlikte ülkemiz muazzam bir mücadele içerisine girmiştir. Varlığımıza, birliğimize, beraberliğimize göz dikenlerle tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. İnanç ve iman en büyük güçtür. Türk milletinin imanını ve gücünü sınamaya çalışmak gafletten başka bir şey değildir.

Gün tüm siyasi görüşleri, kutuplaşmaları bir kenara bırakıp devlet, millet elele mücadele ve küffara karşı durma günüdür. Terör örgütleriyle gizli ittifak yapanlarla, onlarla mücadele edenleri ayırt etme günüdür.

Vatan, millet, bayrak için birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Türk milleti tarihi boyunca olduğu gibi dik ve vakur duruşunu muhafaza etmeli, oynanan oyunlara karşı uyanık olmalı ve tüm dünyaya tek yumruk olduğunu göstermelidir."