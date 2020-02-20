Şehit yakınları ve gazilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gazilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret - Son Dakika

Şehit yakınları ve gazilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

8 saat önce

DİYARBAKIR (İHA) – Batman'dan gelen Sason Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile esnaf ve kanaat önderleri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek...

Şehit yakınları ve gazilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret, System.String[]

DİYARBAKIR (İHA) – Batman'dan gelen Sason Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile esnaf ve kanaat önderleri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Son olarak Batman'dan gelen Sason Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, esnaf ve kanaat önderleri evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Ziyarette dernek üye ve yöneticileri ile STK temsilcileri, esnaf ve kanaat önderi ailelerle tek tek görüşerek kararlı duruşlardan dolayı her zaman yanlarından olduklarını söyledi.


"Terörle mücadele sadece dağda değil her yerde olmalı"


Ziyarette konuşan Sason Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, asil ve kararlı duruşu desteklemek için evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ettiklerini söyledi. Çelik, "Çünkü siz mağdursunuz. İlkokul çağındaki çocuklarınız, anne ve baba şefkati ile büyümesi gereken çocuklarınız dağa kaçırıldı. Bu en büyük zulüm ve en büyük haksızlıktır. Terörle mücadele sadece dağda değil, her yerde olması lazım. PKK terör örgütü zalimdir, onları destekleyenlerde zalimdir. Bizim çocuğumuzu şehit edecekler, çocuklarımızı dağa kaçıracaklar ve esir alacaklar, şanlı al bayrağımıza el uzatacaklar ve devletimize karşı örgüt kuracaklar bizde susacağız, hayır susmayacağız. O yüzden bu kararlı duruşumuzu Allah'ın izniyle göstereceğiz. Allah sizden razı olsun çünkü bu PKK terör örgütünün ve onların destekçilerinin kirli yüzünü ortaya çıkardınız. Onlara destek veren, bu mazlumları katledip şehit eden ve onları kaçırılanlar da en az onlar kadar zalimdir. Onlar kadar zulümkardır" dedi.


Ziyarete gelenler ailelerle görüştükten sonra alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
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