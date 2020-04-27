Şehit yakınları ve gazilerden ihtiyaç sahiplerine 5 bin yardım kolisi - Son Dakika

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı Caner Dalkalı, ülke genelinde hijyen kurallarına uyarak hazırladıkları 5 bin yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Dalkalı, yaptığı yazılı açıklamada, federasyonun verdiği tüm vaatleri yerine getirmek amacıyla imkanlar dahilinde hiçbir ayırım yapmadan çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu süreçte birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu için çalıştıklarını belirten Dalkalı, ramazan ayının da gelmesiyle manevi duyguların arttığını, bir lokma ekmeği bölüşmenin, empati kurmanın, oruç sayesinde halden anlamanın öneminin idrak edildiğini vurguladı.

Paylaşmanın önemine dikkati çeken Dalkalı, şunları kaydetti:

"Dünyada yan etkisi olmayan tek ilaç birbirine karşılıksız yardım etmektir. Eller çok olunca yük hafifler, herkesin yardımlaştığı yerde sorun olmaz, iş yarım kalmaz. Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun en güzel göstergesidir. Bu şiar ve inançla bizler de kardeşlerimizin, dostlarımızın, milletimizin yanında olduğumuzu, karınca kararınca, 'Az veren candan, çok veren maldan', dedik ve ülke genelinde hijyen kurallarına uyarak hazırladığımız 5 bin adet ŞEGAFED Yardım Kolileri'ni ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedik."