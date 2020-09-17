Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika

Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, System.String[]

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Gaziantep'te 10 şehit ailesi ve 16 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Şehitlerin öz geçmişi okunurken, aileler duygulu anlar yaşadı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende şehitlerin bu vatan için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin devlete ve millete emanet olduklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin yakınlarını bu millet ve bu devlet bağrına basıyor. Etle tırnak gibi bir birlikteliğimiz var. Bu şehitlerimizi geri getirmez ama sizlerin acılarınızı bir nebzede olsa hafifletiyorsa ne mutlu bizlere. Bu devlet köklü bir devlet. Bu milletin 5 bin yıllık tarihi var ve köklü bir millet. Şehit yakınlarına, gazilere kendi öz evladı gibi muamele eder. Onun için büyük bir devlet ve milletiz."

Konuşmanın ardından şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da 1 şehit ailesi ile 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesi ile vazife malulü Jandarma Astsubay Sefa Berk, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Gezici, Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Kaya, Tank Uzman Çavuş Mahmut Turmaz, Polis Memurları Adil Akçal ve Mehmet Beğen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beraatı'nı verdi.

Vali Çuhadar, burada yaptığı konuşmada, madalya ve beratların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devletin bir şükran ifadesi, milletin onlara karşı bir nişanesi olarak verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ünlü şairin dediği bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sizler evlat, çocuk, eş kaybettiniz. Gazilerimiz kol, bacak kaybetti. Bu vatan uğruna ama Allah'a şükürler olsun ki bu vatan dimdik ayakta ve bin yıl geçse de ayakta kalacaktır. Vatanını, devletini, milletini canından üstün tutan, seve seve canını feda eden, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Sizlerin bu vatan için ödediği bedelleri biliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bu millet ve devlete emanettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin uğrunda canını feda ettikleri değerler bu millet tarafından sonsuza kadar muhafaza edilecektir. Şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize devletimizin kapıları her zaman sonuna kadar açıktır. Allah, şehit ve gazilerimizden razı olsun."

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ile şehit aileleri ve vazife malulü gaziler katıldı.

Malatya

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 4 şehit ailesi ve 12 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın tevcihleriyle şehit yakınları ve gazilere madalyalarını takdim etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Tarih boyunca varlıklarını devam ettirebilen milletlerin kutsal bildiği değerleri nesiller boyu aktarabilen milletler olduğunu vurgulayan Baruş, "Türk milleti atalarından miras aldığı değerleri her zaman muhafaza edecek, eşsiz fedakarlıklarda bulunmayı en şerefli vazife olarak idrak eden büyük bir millettir. Bizler mukaddes bildiğimiz değerler uğruna, vatan, bağımsızlık, bayrak, ezan, namus uğruna canını seve seve veren bir milletin evlatlarıyız. Mukaddes bildiğimiz değerleri muhafaza etmenin yegane şartı millette bizim diyebileceğimiz bir vatana sahip olabilmektir." dedi.

Baruş, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komtanı Albay Necmi İnce, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 4 şehit yakını ile 5 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit ve gazilerin öz geçmişleri okudu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın tevcihleriyle şehit yakınları ve gazilere madalyalarını takdim etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Bu topraklarda başı dik ve onurlu yaşanması için hayatını çekinmeden feda edenlere Allah'tan rahmet dileyen Erin, "Her ailenin yakınlarında şehitler var, feda ettiğimiz insanlar var. Bu sayede minarelerimizde 5 vakit ezanlar bu sayede Allah'a şükür ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor. Bu sayede biz Türk milleti olarak diyoruz ki kimsenin önünde biz baş eğmiyoruz. Bunu da bildikleri için içeriden bizi çözmeye, çökertmeye yönelik büyük uğraşlar veriliyor. Dikkatli olmamız gereken noktanın bu olduğunu bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak ve birbirimize daha çok destek olmalıyız." dedi.

Erin, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve şehit yakınları katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 11 şehit ailesi ile 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kahramanmaraş Tarihi Kalesi'nde düzenlenen tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığınca şehit aileleri ve gazilere madalya ve beratları verildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıklarını toprakların dünyanın en kıymetli toprakları olduğunu söyledi.

Türk milletinin şehitlik makamının ne kadar ulvi makam olduğunu bilen bir millet olduğunu ve bunun için birçok defa sınandığını her defasında da ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla hareket ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün bizler bu topraklar üzerinde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatan bayrak din ve mukaddesatı uğruna, vatanımızın bölünmez bütünlüğü milletimizin dirlik ve beraberliği için en değerli varlıkları canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Değerli konuklar şundan asla şüpheniz olmasın ki evladına kına yakıp vatan savunması için göreve yollayan anneler olduğu müddetçe bu vatan toprağı kıyamete kadar bizde kalacak bu devlet ilelebet var olacak ve bu semalarda al bayrak ebediyen dalgalanacaktır."

Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ve Ahmet Özdemir ile 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büşükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile ilgililer katıldı.

Gaziantep, Adıyaman, Vatan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika


Son Dakika

600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Firari Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka
AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar         
16:56
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti         
16:14
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi         
15:37
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka         
14:31
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı         
10:59
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 17:25:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei