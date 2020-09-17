Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Program öncesinden görüntüler

Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunması

Dua edilmesinden görüntü

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un konuşması

Madalya töreninden görüntüler Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kahramanmaraş'ta 11 şehit ailesi ile 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kahramanmaraş Tarihi Kalesi'nde düzenlenen tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığınca şehit aileleri ve gazilere madalya ve beratları verildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıklarını toprakların dünyanın en kıymetli toprakları olduğunu söyledi.

Türk milletinin şehitlik makamının ne kadar ulvi makam olduğunu bilen bir millet olduğunu ve bunun için birçok defa sınandığını her defasında da ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla hareket ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün bizler bu topraklar üzerinde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatan bayrak din ve mukaddesatı uğruna, vatanımızın bölünmez bütünlüğü milletimizin dirlik ve beraberliği için en değerli varlıkları canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Değerli konuklar şundan asla şüpheniz olmasın ki evladına kına yakıp vatan savunması için göreve yollayan anneler olduğu müddetçe bu vatan toprağı kıyamete kadar bizde kalacak bu devlet ilelebet var olacak ve bu semalarda al bayrak ebediyen dalgalanacaktır."

Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç ve Ahmet Özdemir ile 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büşükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile ilgililer katıldı.