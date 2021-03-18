Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika

Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

18.03.2021 16:59
Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Gaziantep Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale konulu tiyatro gösterimi ile devam etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin bu vatan için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin devlete ve millete emanet olduklarını ifade eden Gül, "Çanakkale'de bu memleketin gencecik evlatları vatan için millet için canlarını hiçe sayarak cepheye koştular. Hiç kimse geri dönmeyi düşünmedi. Bizler eğer şimdi rahatsak o ecdadın sayesindedir. O ruh ve o mücadele şimdi de devam etmektedir." dedi.

Konuşmanın ardından 8 şehit ailesi ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 2 şehit ailesi ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde şehit ve gazilere madalyalarını takdim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehit ve gazilerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından 2 şehit ailesine ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın ailesine verilen madalyayı 9 yaşındaki oğlu Hüseyin Altunkaş aldı.

Daha sonra lise öğrencileri şiir okudu ve Şehitler Orotoryosu seslendirildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 7 şehit ailesi ile 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehitlerin emaneti olan ailelerini asla yalnız bırakmadıklarını ve her konuda kendilerine destek olduklarını söyledi.

Türk milletinin şehitlik makamının ne kadar ulvi makam olduğunu bilen bir millet olduğunu ve bunun için birçok defa sınandığını dile getiren Coşkun, bu milletin her defasında da "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatma Zehra Arslantaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da 2 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mahmut Çuhadar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, milletin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğunu, unutulmaz bir destan olduğunu söyledi.

Törende, Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık ve Şehit Uzman Çavuş Mesut Çelik'in ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Jandarma, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika


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