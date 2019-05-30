Şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi.



Dumlupınar Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, şehit babası Yaşar Yıldız, Kütahya (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürsel Yanık, Kütahya Muharip Gaziler Derneği üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, daire amirleri, Samsun İlk Adım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, mahalle ve köy muhtarları, gazi ve şehit aileleri katıldı.



İftar yemeğine ev sahipliği yapan Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu yaptığı konuşmada, "Ülkemiz için gözünü bile kırpmadan canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak aynı fedakarlıkları gösteren gazilerimize tek tek teşekkür ediyorum. Aynı zamanda iftar soframıza misafir olan Samsun İlk Adım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve okul müdürü Bayram Kahraman'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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