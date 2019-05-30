Şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği
1 saat önce
İnönü İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi.
İnönü
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:54 Kaynak: İHA
İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi.
İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleşen iftar yemeğine İlçe Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin
, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, şehit ve gazi yakınları ile birlikte ilçe kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. - ESKİŞEHİR
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