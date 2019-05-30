Son Dakika Haberleri: Şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği
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Şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği

1 saat önce

İnönü İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği, System.String[]
İnönü İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleşen iftar yemeğine İlçe Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, şehit ve gazi yakınları ile birlikte ilçe kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:54 Kaynak: İHA
İnönü, Güncel
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