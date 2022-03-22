Şehit yakınları ve gazilere yapılan ödemeler artırıldı - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gazilere yapılan ödemeler artırıldı

22.03.2022 15:47
Şehit yakınları ve gazilere yapılan ödemeler artırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hak sahiplerine yapılan aylık ödeme miktarı 1500 liradan 2 bin 600 liraya, ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye 2 bin liraya çıkarıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hak sahiplerine yapılan aylık ödeme miktarı 1500 liradan 2 bin 600 liraya, ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye 2 bin liraya çıkarıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan ödemeler yüzde 73,33 artışla aylık 2 bin 600 liraya yükseltildi. Hak sahiplerine dini bayramlarda da ayrıca 2 bin lira verilecek.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor.

Vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022'den itibaren aylık 1500 liradan 2 bin 600 liraya çıkarıldı. Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye, 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi.

Vakıf hak sahiplerine dini bayramların yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)

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İstanbul Beşiktaş, Derya Yanık, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit yakınları ve gazilere yapılan ödemeler artırıldı - Son Dakika


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