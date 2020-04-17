Şehit yakınları ve gazilerin evlerini ücretsiz dezenfekte ettiler - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gazilerin evleri bir hayırsever tarafından dezenfekte edildi.

İlçede tarımsal ilaç satış bayisi olan Coşkun Seyyar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele noktasında şehit yakınları ve gazilerin evlerine giderek dezenfekte işlemi yaptı.

Ücretsiz olarak işlemi gerçekleştiren Seyyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin kutsal emanetlerini her hafta ziyaret ettiğini belirtti.

Bu zor günlerde de onların yanında olduklarını kaydeden Seyyar, şöyle konuştu:

"Devletimiz sağ olsun bu salgınla mücadelede çok önemli çalışmalar yapıyor, her yerde büyük bir mücadele var. Ben de ilçemizdeki şehit yakınları ve gazileri unutmayarak evlerini dezenfekte ediyorum. Onların sağlığı bizim için önemli, onlar bize şehitlerimizin emanetidir."

Kıbrıs Gazisi Celal Talih de evini dezenfekte eden duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu mücadelede bizleri unutmayan başta Kaymakamımız, belediye başkanımız ve evimize gelen arkadaşları kutluyorum. Tüm görevlilere, bizleri düşünen tüm çalışanlardan Allah razı olsun. İnşallah bu salgını da hep birlikte atlatacağız. Cumhurbaşkanımızın ve sağlık çalışanlarının bizlere söylediği uyarılara uymamız gerekiyor. Tüm vatandaşlar bu kurallara uysun lütfen."

Şehit annesi Şükrüye Ay ise her zor günde devletin ve milletin kendilerinin yanında olduğunu ifade etti.

Evlerinin dezenfekte edildiğini anlatan Ay, firma sahiplerine ve devlet yetkililerine teşekkür etti.