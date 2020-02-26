Şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluştular - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluştular

7 saat önce

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizesiyle şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda bir araya geldi.

Şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluştular, System.String[]

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizesiyle şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda bir araya geldi.


Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün organizesi ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığının desteği ile düzenlenen kahvaltı programında Ereğli'de ikamet eden şehit yakınları ve gazilerle kahvaltı programı düzenlendi. Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Müdür Yardımcıları Gülüzar Yılmaz, Yusuf Emre Yalçınkaya Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Evren Erkadam ile birlikte birçok şehit yakını ve gazi ailesi katıldı.


Belediye başkanı ve Kaymakamın günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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