Son Dakika Haberleri: Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıklara akın etti
Son Dakika Güncel Haber

Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıklara akın etti

1 saat önce

Arefe günü mezarlıklara akın eden Gaziantepliler, hayatını kaybetmiş olan yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.

Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıklara akın etti, System.String[]
Arefe günü mezarlıklara akın eden Gaziantepliler, hayatını kaybetmiş olan yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu. Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte ise duygu dolu anlar yaşandı.

Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının mezarında Kuran-ı Kerim okuyup, dualar etti. Mezarlık içerisindeki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarlarına su döküp temizledi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler ise mezarlık içerisi ile çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. - GAZİANTEP
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da Mehmet Topal harekatı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 15:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıklara akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]