Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıkları ziyaret etti
1 saat önce
Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü mezarlıkları ziyaret ettiGAZİANTEP - Arefe günü mezarlıklara akın eden Gaziantepliler, hayatını kaybetmiş olan yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
Şehit yakınları ve vatandaşlar arefe günü
mezarlıkları ziyaret etti
GAZİANTEP - Arefe günü mezarlıklara akın eden Gaziantepliler, hayatını kaybetmiş olan yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu. Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte ise duygu dolu anlar yaşandı.
Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının mezarında Kuran-ı Kerim
okuyup, dualar etti. Mezarlık içerisindeki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarlarına su döküp temizledi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler ise mezarlık içerisi ile çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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