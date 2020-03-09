Şehit yakınlarına 8 Mart gezisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit yakınlarına 8 Mart gezisi - Son Dakika

Şehit yakınlarına 8 Mart gezisi

6 saat önce

Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile ilçede bulunan şehit annelerini ve dezavantajlı kadınları Diyarbakır merkez, Çermik ve Eğil ilçelerine götürdü.

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Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile ilçede bulunan şehit annelerini ve dezavantajlı kadınları Diyarbakır merkez, Çermik ve Eğil ilçelerine götürdü.


Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı Koruyucu Destek Projesi kapsamında şehit anneleri ve dezavantajlı kadınlara yönelik Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kaplıcaları ve Eğil ilçesinde bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Peygamber türbelerini ziyaret eden kadınlar, burada tekne ili Eğil barajında gezdirildi. Çermik ilçesinde, Çermik Kaymakamı Nazlı Demir ile Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu tarafından karanfillerle karşılanan kadınlar daha sonra ilçede şifa kaynağı olan kaplıcalardan faydalandılar. Koruyucu destek programı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar şehit anneleri ve yakınlarının şehitlerin kutsal emanetleri olduğunu söyledi. Gökpınar, "Şehit anneleri ve yakınları bize şehitlerimizin kutsal emanetleridir. Onların yeri bizler için her zaman başköşede olacaktır. 8 Mart kadınlar günü münasebeti ile Çermik kaplıcaları ve Eğil'de bulunan peygamber türbelerini gezdirerek kendilerine bir nebzede olsa şifa ve moral kaynağı sağlamak istedik" dedi. - MARDİN

Mardin, 8 Mart, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
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