Son Dakika Haberleri: Şehit yakınlarına plaket
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Şehit yakınlarına plaket

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta şehit aileleri düzenlenen kahvaltı programında buluştu.

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Kahramanmaraş'ta şehit aileleri düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Duygusal anların yaşandığı programında şehit yakınlarına plaket verildi.


Kahramanmaraş Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından 'birlikte güzeliz' temalı program Kervanhan'da yapıldı. Ailelere, şehitlerin fotoğrafları slayt eşliğinde gösterilirken, izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı.


Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, şehitlere rahmet dileklerinde bulundu. Vali Özkan, "Şehit ailelerimizle birlikte olmak, onlarla aynı havayı teneffüs etmekten büyük bir manevi bir zevk duyduk. Şehitlerimizin manevi huzurunda eğiliyoruz. Memleketimizin birliği ve bütünlüğü için canını feda etmiş ve hizmet etmek onlarla beraber olmak bu önemini kavramış olduk. Bu bilincin gelecek nesillere aktarmış olmak çok önemli. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.


Kahramanmaraş Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yunus Karaman ise, "Bizim için şehit annelerinin ayrı bir yeri vardır. Sizinle bu yolda aynı kaderi paylaşmaktan dolayı biz her zaman mutluyuz. Siz her zaman başımızın tacısınız. Devletimiz her zaman şehit aileleri ve yakınlarıyla her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Birlikte güzeliz temalı programına katıldığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.


Şehit polis memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin annesi Hatice Çiftçi'de, "Acımız büyük, burada oğlumun fotoğrafını görünce çok duygulandım bize plaket verdiler Allah razı olsun. Biz bu tür programlarla rahatlıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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