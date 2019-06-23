Son Dakika Haberleri: Şehit yakınlarına SGK İzmir ziyareti
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Şehit yakınlarına SGK İzmir ziyareti

32 dakika önce

Şehit ailelerine yönelik nezaket ziyaretler gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şehit yakınlarına SGK İzmir ziyareti, System.String[]
Şehit ailelerine yönelik nezaket ziyaretler gerçekleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal'in Özel Kalem görevlilerinden Salih Aydın, Foça İlçe Milli Eğtim Müdürü Yüksel Akar, Sos. Yard. Vakfı Müdiresi İclal Koçdar ile Foça ilçesindeki şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Foça İlçe Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret edip çalışmalar hususunda bilgi veren yetkililer, sonrasında ilçede bulunan kamu kurumları ve şehit ailelerine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Yetkililer, şehit ailelerine "unutulmadıklarını, unutulmayacaklarını ve olası sorunların çözümünde de ellerinden gelen desteği göstereceklerini" belirtti. Şehit aileleri ise bu ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek SGK İl Müdürlüğü, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sos. Yard. Vakfının yetkililerinden çeşitli konularda bilgi ve destek aldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
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