Şehit yakınlarından Diyarbakır annelerine destek

Şehit yakınları, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Trabzon'dan gelen bir grup şehit yakını, Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan'ın annesi Gülşen Özcan yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin vatan için bedel ödediğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi bize görev düştüğünü düşündüm. Şehit ailesi olarak bu bayanlara destek vereceğiz. Biliyoruz ki bu aileler asla çocuklarını teröre vermezler. Kandırılarak götürüldüler, onun için buradayız. Asla yılmayacağız ve şehit aileleri olarak bu ailelerin elini tutacağız. Bu annelerin elini ne kadar tutarsak terör partisi ve terör örgütü geri püskürtülecektir. Diyarbakır da bizim Trabzon da bizim."

-"Anlamlı ve kutsal bir direniş"

Eski AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da Diyarbakırlı annelere destek için geldiğini belirtti.

Annelerin başladığı hiçbir işin yarım kalmayacağına inandığını ve oturma eyleminin de sonuca ulaşacağına inandığını ifade eden Köseoğlu, şunları aktardı:

"Buradaki yürekli anneleri tebrik ediyorum. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 2 çocuk annesi. Anne olarak evladın kılına zarar gelmesinin ne olduğunu en iyi bilenlerden biridir. Benim de 2 çocuğum var. Buradaki annelerin sorununa çözüm üretebilmek adına herkesin üzerine düşen sorumluluğu var. Burada zorla küçük yaşta dağa kaçırılan, teröre bulaştırılan çocukların dramını da görüyoruz. 14 yaşında daha anne kuzusu olan çocukların evlerinden koparılarak dağa götürüldüğü, belirsiz bir geleceğin içerisine hapsedildiği bir ortamda bu annelerin direnişi gerçekten anlamlı ve kutsal bir direniş."

Ayrıca, Kocaeli'den ve Isparta'dan gelen çok sayıda vatandaş da Diyarbakır annelerini ziyaret ederek onlara desteklerini iletti.