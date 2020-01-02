Şehit yakınlarından Emniyet Müdürü Kıraç'a plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit yakınlarından Emniyet Müdürü Kıraç'a plaket - Son Dakika

Şehit yakınlarından Emniyet Müdürü Kıraç'a plaket

6 saat önce

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Şehmuz Özcan ve üyeleri, kendilerine verilen destekten dolayı Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret ederek plaket taktim etti.

Şehit yakınlarından Emniyet Müdürü Kıraç'a plaket, System.String[]

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Şehmuz Özcan ve üyeleri, kendilerine verilen destekten dolayı Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret ederek plaket taktim etti.


Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ı makamında ziyaret eden grup adına konuşan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Şehmuz Özcan, "Bulduğu her fırsatta bizlerden desteğini esirgemeyen il emniyet müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizler şehit yakınları olarak devlet temsilcilerimizden beklentimiz ilgidir, kesinlik maddi beklentimiz yoktur. Beklenen ilgiyi bizlerden esirgemeyen il emniyet müdürümüze bütün şehit yakınları ve gazilerimiz adına bu plaketi takdim ediyoruz. Emniyet müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.


Aldığı plaketin şehit yakınlarından olmasından dolayı önemli olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da dernek başkanı Şehmuz Özcan ve ekibine teşekkür etti. - BATMAN

Köroğlu, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı
Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

Son Dakika Haberleri
20:21 Gaziantepliler milli piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika
20:18 İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
20:17 Eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası - Son Dakika
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:25:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit yakınlarından Emniyet Müdürü Kıraç'a plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]