Şehit yakınlarından evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Batman Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, STK'lar, muhtarlar, kanaat önderleri ile esnaftan oluşan grup, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileleri ziyaret etti.



Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 79'uncu gününde devam ederken ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Batman Batman Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve esnaftan oluşan grup, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Heyet, ailelerle tek tek görüşerek yanlarında oldukları mesajını verdi.



Heyet adına açıklamalarda bulunan Batman Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Batman'ın Sason ilçesinden geldiklerini, kanaat önderleri, STK'lar, muhtarlar, esnaflar ile birlikte aileleri ziyaret ettiklerini söyledi. Çelik, "Biz annelerimizin haklı duruşunu desteklemek için geldik, bu terör örgütünün kimlere hizmet ettiğini, Kürt'lere eziyet etmek için kurulmuş bir örgüt olduğunu biliyoruz. Bu yüzden örgütün karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Onlarla mücadele hak ve batının mücadelesi, biz hakkın tarafındayız bu mağdurların ve mazlumların yanındayız. Onları sık sık ziyaret edeceğiz, yalnız bırakmayacağız. Bugün başka kapıda değil de HDP'nin kapısındalarsa bunların bildikleri bir şey var, demek ki çocuklarını yönlendiren bellidir" dedi.



Batman Sason Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhsine Bozkurt ise annelerin geç kaldığını, bedeller ödendikten sonra gerçekleştiğini aktardı. Bozkurt, "Kutlu davalarını taktir ediyorum, sonuna kadar da devam etsinler, inşallah bir daha bu acıları yaşamazlar. Hepsi bizim evlatlarımız ve kardeşlerimiz, İnşallah buna bir çözüm gelir" diye konuştu. - DİYARBAKIR