Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama - Son Dakika
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Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama

17 dakika önce

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayarak, birlik mesajı verdi.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayarak, birlik mesajı verdi.

Avan, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında, şehit yakınları olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.

Mehmetçiğe karşı mübarek gecede gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını dile getiren Avan, şunları kaydetti:

"Hem Allah hem de Türk Milleti bu yapılanların hesabını elbette bir gün soracaktır. Maalesef genç yaşta evlatlarımız aynı bizim evlatlarımız gibi şehit olmuştur. Allah annelerine ve babalarına ecir sabır versin. Yaralı gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Rusya'nın dostluğuna güvenilmeyeceğini her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde arkamızdan vurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız ve olmayada devam edeceğiz."

Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama

Suriye, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:43 Kaynak: AA
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