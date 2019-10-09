Son Dakika Haberleri: Şehit yakınlarından hayırsever iş adamına plaket
Son Dakika Güncel Şehit yakınlarından hayırsever iş adamına plaket

Şehit yakınlarından hayırsever iş adamına plaket

28 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, kendilerine yardımda bulunan iş adamı Memetcan Işık'ı iş yerinde ziyaret ederek plaket verdi.

Şehit yakınlarından hayırsever iş adamına plaket, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, kendilerine yardımda bulunan iş adamı Memetcan Işık'ı iş yerinde ziyaret ederek plaket verdi.


Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberindekiler, Mehmetcan Işık'ı iş yerinde ziyaret etti. Çelik, iş adamı Işık'ın bulduğu her fırsatta kendilerine yardım ettiğini belirterek kendilerine plaket takdim ettiklerini söyledi.


Aldığı plaketin kendisi için çök büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Işık, şehit yakınlarına sahip çıkmanın her vatandaşın görevi olduğunu belirterek, verdikleri plaketten dolayı dernek başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekilere teşekkür etti.


Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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