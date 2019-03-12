Şehit Yakınlarından İstiklal Marşı Klibi
55 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, şehit yakınları, gaziler ve ilçe kaymakamı yer aldı.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, şehit yakınları, gaziler ve ilçe kaymakamı yer aldı.
Kırıkhan ilçesinde Şehit Hurşit Uzel Proje İmam Hatip Ortaokulu tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı. Klipte, İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu başta olmak üzere, şehit babası ve annesinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, İstiklal Marşı'nın kıtalarını seslendirdi. Klip büyük beğeni topladı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:59 Kaynak: İHA
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