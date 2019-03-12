Son Dakika Haberleri: Şehit Yakınlarından İstiklal Marşı Klibi

Şehit Yakınlarından İstiklal Marşı Klibi

55 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, şehit yakınları, gaziler ve ilçe kaymakamı yer aldı.

Şehit Yakınlarından İstiklal Marşı Klibi, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, şehit yakınları, gaziler ve ilçe kaymakamı yer aldı.

Kırıkhan ilçesinde Şehit Hurşit Uzel Proje İmam Hatip Ortaokulu tarafından, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı. Klipte, İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu başta olmak üzere, şehit babası ve annesinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, İstiklal Marşı'nın kıtalarını seslendirdi. Klip büyük beğeni topladı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:59 Kaynak: İHA

Hatay, Kırıkhan, Güncel
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