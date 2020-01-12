Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret - Son Dakika
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Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret

7 saat önce

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'yi ziyaret etti.

Şehit yakınlarından Kaymakam Çiftçi'ye ziyaret, System.String[]

Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri, Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'yi ziyaret etti.


Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Kaymakam Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çelik, görev yaptığı yerlerde sergilediği örnek davranış ve şehit yakınlarına verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Çiftçi'ye teşekkür ederek plaket takdim etti.


Batman'dan ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, şehit yakınlarından aldığı plaketin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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