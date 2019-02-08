Şehit Yakınlarından Kozluk Kaymakamı Bilici'ye Ziyaret
1 saat önce
Batman il merkezi ile Sason ve Kozluk ilçelerinde faaliyet gösteren şehit yakınları ve gaziler dernek başkanları ile yönetiminden oluşan heyet Kozluk Kaymakamı Osman Bilici'yi makamında ziyaret etti.
Batman
il merkezi ile Sason
ve Kozluk
ilçelerinde faaliyet gösteren şehit yakınları ve gaziler dernek başkanları ile yönetiminden oluşan heyet Kozluk Kaymakamı Osman Bilici
'yi makamında ziyaret etti.
Kozluk Kaymakamı Osman Bilici'yi makamında ziyaret eden Batman Şehit Yakınları ve Gazileri Dernek Başkanı Şehmus Özcan, Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve Kozluk şehit yakınları dernek üyeleri, Kaymakam Bilici'ye dernek bazında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyarette şehit yakınlarının bulundukları her alanda, çalıştıkları her kurumda kendilerine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiklerini belirten Kaymakam Oman Bilici, dernekler bazında da aynı başarıyı göstermelerini ve yaptıkları her türlü çalışmalarında şehitlerin aziz ruhlarına yaraşır bir şekilde harekat etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca kaymakamlık olarak daima şehit yakınları ve gazilere yardıma hazır olduklarını belirten kaymakam Bilici, şehit yakınlarının ziyaretinden dolayı memnun olduğunu söyledi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:40 Kaynak: İHA
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