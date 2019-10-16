Çubuk Terör Mağdurları Derneği üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okudu.

Dernek binasında toplanan şehit yakınları ve gaziler, Mehmetçik için dua etti.

Fetih suresinin okunmasının ardından Türk Kızılayı Çubuk şubesi üyelerince katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi

Dernek Başkanı Zeki Avan, harekatın ilk başladığı günden bu tarafa dua ve hatimlerle destek olmaya çalıştıklarını, Mehmetçik'e hizmet için şehit yakınları ve gaziler olarak cepheye gitmeye hazır olduklarını söyledi.

Terör belasından en çok canları yanan şehit yakınları olarak tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini anlatan Avan, " Suriye'de Barış Pınarı Harekatı adı altında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu operasyonu canı gönülden destekliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizim gönlümüz ve kalbimiz her zaman onların yanında." dedi.

Çubuk halkı olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını vurgulayan Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli de "Bizler her zaman ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Gerekirse canımızla, gerekirse malımızla mücadeleye hazırız. Bu güzel programdan dolayı da terör mağdurları derneğimiz ve şehit ailelerimize çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Şehit aileleri de kendi canlarının yandığını başka anne ve babaların ağlamamaları için yapılan bu operasyonun önemine değinerek, günlerce dualarıyla Türk Ordusuna destek vermeye çalıştıklarını dile getirdiler.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutanı Baki Üstüner ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.