Şehit Yakınlarından Okul Müdürüne Plaket
3 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Yakınları Derneği tarafından YİBO Müdürü Veysi Bozkurt'a plaket verildi.
Batman
'ın Sason
ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Yakınları Derneği tarafından YİBO Müdürü Veysi Bozkurt'a plaket verildi. Okul Müdürü
Veysi Bozkurt'u okulunda ziyaret eden Sason Şehit Yakınları ve Gazilere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve dernek üyeleri, dernek faaliyetlerine verdiği katkıdan dolayı YİBO Müdürü Veysi Bozkurt'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Plaket takdim töreninde konuşan Okul Müdürü Veysi Bozkurt, aldığı ödülün çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bana bu duyguyu yaşatan Şehit Yakınları ve Gazilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:55 Kaynak: İHA
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