Şehit yakınlarından şehitliğe buruk ziyaret - Son Dakika

İZMİR'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri, Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelerek kabir ziyaretinde bulundu. Şehitlerin kabirlerini temizleyen ve mezarlarına çiçek koyan aileler, dua etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda, kabir ziyareti yapmaları için izin verilen şehitlerin birinci derece yakınları, İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ne geldi. Aileler, şehitlerin kabrini yıkayıp, biten otları temizleyerek çiçekler bıraktı. Şehit yakınları, evlatlarının mezarı başında dualar okudu.

'İKİNCİ EVİMİZ OLDU'

Siirt 'in Pervari ilçesinde 2001 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen karakol baskınında, 20 yaşında şehit olan Jandarma Er Önder Turgay'ın annesi Necla Turgay da evladının mezarı başına gelip gözyaşı döktü. Haftada bir kabre geldiğini söyleyen Turgay, "Burası artık bizim ikinci evimiz oldu" dedi. Şehit Turgay'ın 3 yaşında olan ve şehidin ismi verilen yeğeni Önder Turgay'ın asker kıyafeti giyerek çiçekleri sulaması duygulandırdı.

Karşıyaka Alaybey'de 2013'te meydana gelen gemi kazasında şehit olan Yavuz Arslan'ın babası Zülfü Arslan ise, "Oğlumun terhis olmasına 5 gün kalmıştı ancak kazada şehit oldu. Haftada iki gün buraya geliyoruz. Bugün de geldim, oğlum için dualar okuttum, kendim de okudum. Bayramlar bizim için buruk geçiyor. Vatan sağ olsun. Ömrümün sonuna kadar onu ziyaret etmeye devam edeceğim" dedi.