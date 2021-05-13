Şehit yakınlarından tarım işçisi çocuklarına bayramlık - Son Dakika

Şehit yakınlarından tarım işçisi çocuklarına bayramlık

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına, "bir şehit, bir çocuk" kampanyası adı altında şehit yakınları bayramlıklar hediye etti.

Tüm Şehit Çocukları Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya sosyal medya aracılığıyla "bir şehit, bir çocuk" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakınlarından toplanan bayramlıklar tarım işçisi çocuklara dağıtıldı. Çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen ailelerin çocukları bayramlıkları alınca çok mutlu oldu.

Tarım işçisi Emin Turna "şehit yakınlarımıza çok teşekkür ederiz, onardan Allah razı olsun, Meltem Başkanımızdan da Allah razı olsun. bizleri düşündükleri için herkesten çok teşekkür ederiz. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmez vatan bölünmez. Onlara kimse bir kelime dahil diyemez. Allah sizlerden razı olsun ve devletimizden. Zarar ziyan gelmesin" dedi.

Başkan Kaya "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği olarak bir şehit, bir çocuk bayramlık kampanyamızı bugün burada tamamladık. Bayram için yaklaşık bin 600 çocuğumuza Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklarımızı unutmadık. Bu bayramlıkları şehitlerimiz adına dağıttık" diye konuştu. Şehitlerin asla ve asla unutulmaması ve isimlerinin her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Kaya, "Çocuklarımızı bu mutlu günlerinde yanlarında olmak istedik" dedi.