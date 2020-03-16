Şehit yakınlarından yazar Özmen'e plaket - Son Dakika

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yazar Özmen'e plaket verildi.



Dernek evinde düzenlenen plaket takdim töreninde yazar Özmen'in faaliyetlerini takdir ettiklerini belirten dernek başkanı Mutalip Çelik, Özmen'in 'Başarıda arkadaş seçimi' kitabının satışından elde etiği gelirin bir kısmını öğrencilere verdiğini belirtti. Çelik, Özmen'in eğitici kitabını şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz dağıtığına dikkat çekerek, şehit yakınlarına desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.



Plaketi alan Özmen de, ilçede faaliyet gösteren Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ilçedeki şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra fakir ve mağdur ailelere de büyük destek verdiğini belirterek dernek yöneticilerine teşekkür etti. - BATMAN