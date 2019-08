Şehit Yakut'un ismi Turgutlu'da ölümsüzleşti

Turgutlu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında Selvilitepe Mahallesi Irmak, Üzümlü ve Orkide Sokakların kesişiminde bulunan park alanına Şehit Songül Yakut Parkı ismi verilerek Jandarma'nın ilk kadın komutanı olan Songül Yakut'un ismi ölümsüzleştirildi.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında toplanan Turgutlu Belediyesi meclisi gündeme alınan ek ilave madde ile birlikte yedi maddeyi görüşerek karara bağladı. Meclis toplantısından önce bir açılış konuşması yapan Başkan Akın hem tüm Turgutlu halkını hem de meclis üyelerini 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşüne davet etti. Başkan Akın ayrıca idark edeceğimiz Kurban Bayramı dolasıyla tüm Turgutlu halkının bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi; "Yardımlaşmanın, şefkatin bayramı olan Kurban Bayramı'nı 11-14 Ağustos tarihleri arasında hep birlikte kutlayacağız. Bayramlar, sevgi, kardeşlik ve umuttur. Böyle güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu elimizin uzandığı her yere taşıyarak, sevinçlerimizi, sevgimizi, sofralarımızı bütün vatandaşlarımızla paylaşmalıyız. Birlik beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın doruğa ulaştığı Kurban Bayramımızı en içten duygularımla kutluyor, ülkemize ve tüm yurttaşlarımıza huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Ayrıca Ağustos Ayı'nın 26'sı tarihimizdeki iki büyük zafere denk gelmektedir. 26 Ağustos 1071 Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren Malazgirt zaferinin ve aradan geçen 851 yıl sonra 26 Ağustos 1922 Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı büyük taarruzun yıl dönümüdür. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz 30 Ağustos'ta zafere ulaşmış, 7 Eylül Günü'de Turgutlu'muzu düşman işgalinden kurtararak esarete son vermiştir. Bizlerde Turgutlu Belediyesi olarak uzun yıllardır yapılmayan Bağbozumu ve Kurtuluş Şenliklerini bu yıl coşkulu bir şekilde gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sporcu gruplarımızın, gençlerimizin Turgutlu halkımızın da katılımıyla bir Zafer Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Hazırlatmış olduğumuz 970 metre uzunluğunda bir Türk Bayrağı'mız var. Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına kadar yürüyerek akabinde de ünlü şarkıcı Fettah Can bir konser verecek. Zafer Yürüyüşümüze ve Zafer Bayramı konserimize tüm Turgutlu halkımızı ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızı bekliyorum" dedi.Başkan Akın ayrıca Bağbozumu ve Kurtuluş Şenlikleri'nde 6 Eylül akşamına kadar çeşitli halk oyunları ekiplerinin de gösterilerde bulunacağını belirterek "30 Ağustos Cuma akşamından 6 Eylül Cuma akşamına kadar konserlerin yanı sıra bir çok hemşeri derneğimizi kendi yörelerine ait halk oyunları gösterileri sunacak. Bunun yanında Ortapark'ta sanayi tanıtım fuarı stantları olacak. Eski Belediye binası bahçesine de kitap fuarı ve çeşitli yazarların katılımıyla imza ve söyleşi günleri düzenleyeceğiz. 6 Eylül akşamı da Melek Mosso konseri ile finali yapacağız. Turgutlu özlediği şenlikleri bu yıl doya doya yaşayacak" diye konuştu.Açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri gereğince 2019 Temmuz ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Ayrıca Manisa Kadastro Müdürlüğünün talebi üzerine ilçemiz; Akçapınar, Avşar, Ayvacık, Çatalköprü, Çepnibektaş, Çıkrıkçı, Dalbahçe, Derbent, Gökgedik ve Kurudere Mahallelerinde 3402 sayılı kanuna göre yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişinin, Kadastro Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen hususlara göre belirlenerek oy birliği ile karara bağlandı. Aksa Manisa Doğalgaz Anonim Şirketi'nin 2019 yılı içerisinde yapacak olduğu genel kurul toplantılarına katılmak üzere, Turgutlu Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'a yetki verildi.Vatandaşların Sorunlarına Daha Hızlı Çözüm İçin Komisyonlar Kurulması KararlaştırıldıGündemin bir diğer maddesi olan vatandaşların sorunlarına daha hızlı, yerinde ve sağlıklı çözüm bulmak adına Belediye meclis üyelerinden müteşekkil olmak üzere Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonu, Eğitim- Kültür- Sanat- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Komisyonu, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Altyapı- Mesken- Kentsel Yenileme Komisyonu, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonlarının kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca bir diğer gündem maddesinde yer alan Yayla Mahallesi 982 parsel sayılı taşınmaz ve çevresinin düzenlenmesine yönelik hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Meclis gündemin bir diğer maddesi olan 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak İli Şenoba ilçesinde meydana gelen helikopter kazası sonucunda şehit olan Jandarma'nın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut'un isminin yaşatılması adına Selvilitepe Mahallesi Irmak- Üzümlü ve Orkide sokaklar kesişiminde bulunan park alanına 'Şehit Songül Yakut Parkı' ismini verilmesi oy birliği ile kabul edilerek Songül Yakut'un ismini ölümsüzleştirmiş oldu. Dilek ve temenniler de kapanış konuşması gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın "Çok güzel bir meclis kurduğumuzun bir örneğini bugün almış olduğumuz kararların hepsini oy birliği ile geçirerek göstermiş olduk. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi amacımız halka hizmet etmek. Ben değerli meclis üyelerimize alınan kararlarda vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ediyor, bir kez daha hem sizlerin hem tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı mübarek ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA