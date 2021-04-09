Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: "Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun" - Son Dakika

Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: "Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun"

09.04.2021 10:42
Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası:

Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan, oğlunun kanını yerde bırakmayan kahramanlara teşekkür ederek, "Acımız biraz olsun dindi.

Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan, oğlunun kanını yerde bırakmayan kahramanlara teşekkür ederek, "Acımız biraz olsun dindi. Vatanını seven insanlardan Allah razı olsun, vatana hainlik edenleri darmadağın eyle Yarabbim. Bizim dualarımız hep böyle" dedi.

Yarbay İlker Çelikcan, 2015 yılında Dağlıca'da çıkan çatışmada pusuya düşen askerlerini almak için bölgeye gitmiş, teröristlerle saatlerce çatışarak aldığı askerleri ile geri döndüğü sırada uğradığı bombalı saldırı sonrası şehit düşmüştü. Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

Şehit yarbay Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan, Fırat Şişman isimli teröristin öldürülmesinin acılarını bir nebze de olsa hafiflettiğini söyledi. Niyazi Çelikcan, "İnşallah kökleri kazınır, birisi değil kökleri kazınır bunların. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Bunlar bizim ülkemize hem mermiyi sıkıyorlar hem de aylık alıyorlar, bizim içimizi acıtan bu. Bunların kökünü kazıyın. PKK bizim canımızı almış ben ölsem ne olur. Vatan için hepimizin canı feda olsun. vatan olmadan hiçbir şey olmaz önce vatan bayrak. Biz vatanımıza, bayrağımıza, Kur'an'ımıza sevdalıyız. Bizim gidecek yerimiz de yok. Biz bu vatandan çıkamayız hiçbir yer de bizi kabul etmez. Bu teröristleri yok etsinler. Milletvekiliymiş neymiş her birini yok etsinler. Biz bu vatanın arkasındayız. Kökleri bitmeden acımız bitmez. 'PKK Türkiye'yi tükürüğü ile boğar' deyip aylık alıyorlar bunları yok edin. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu mücadele ediyor teröristlerle gerçekten teşekkür ediyoruz. Hiç durmasın kim ne derse desin bunların kökünü kazısınlar. HDP nedir ya üç kuruşluk insanlara prim veriyorlar. Kapatsalar kim ne diyebilir. Gelsinler öncelikle biz imza verelim. Bunlar bizim canımızı yaktılar başka ana babanın canını yakmasınlar" dedi.

"Kızı 5 yıldır babam kar yağınca gelecek diye bekliyor"

Oğlunun şehit olmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acılarının çok taze olduğunu belirten baba Çelikcan, "5 yıl nasıl geçti gelsinler sorsunlar. Benim 2 tane torunum var. Kız daha o zamanlar 1,5 yaşındaydı. Dede ben babamı özledim diyordu. Ben torunuma yıllarca cevap veremedim. Yıllarca kar yağınca gelir diye avundu. Bir baba olarak dede olarak bu acıya katlanabilir misin? Parka götürüyorduk dede herkesin babası sallıyor benim babam nerede diyordu. Bu acılar bizleri öldürüyor. Bir nebze olsun acımız bu haberlerle hafifliyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Vatanını seven insanlardan Allah razı olsun ama vatana hainlik edenleri sen darmadağın eyle Yarabbim. Bu vatana kim hainlik yapıyorsa darmadağın eylesin bizim dualarımız hep bunlarla" diye konuştu. - BURSA

Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun
Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun
Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun

Mevla, Şehit, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: 'Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Hamile olduğunun farkına varamayan kadın, tuvalette doğum yaptı; bebek klozete düştü Hamile olduğunun farkına varamayan kadın, tuvalette doğum yaptı; bebek klozete düştü Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Vaka artışının önlenemediği kentte, 'geçmiş olsun'a giden şahıs 42 kişiye virüs bulaştırdı Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor! HES kodu sahtekarlığı aldı başını gidiyor Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak         
10:45
ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı ABD ve Japonya, otomotiv de başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan çip krizine karşı anlaşma yaptı         
10:24
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı         
21:29
Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük         
21:15
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu         
17:14
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm         
16:59
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 10:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: "Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei