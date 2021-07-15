Şehit Yarbay Nazım Bey şehadetinin 100. yılında anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Milli Mücadele kahramanı Şehit Yarbay Nazım Bey şehadetinin 100. yılında, şehit düştüğü Kütahya Merkeze bağlı Çöğürler Köyü'nde dualarla anıldı.

Kütahya- Eskişehir Muharebelerinde şehit düşen 4. Tümen Komutanı Yarbay Nazım Bey için düzenlenen anma programına; Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Çöğürler Köyü Muhtarı Cevdet Kalem, tarih araştırmacıları ile köylüler katıldı.

Program, Çöğürler Köyü sakinleri tarafından yaptırılan Şehit Yarbay Nazım Bey Anıtı'nın açılmasıyla sona erdi.