Şehit Yaşar Çakır İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için mevlit okutuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nce Irak
'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için mevlit okutuldu.
Kuba Camisi'nde düzenlenen programa Kütahya
Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma
Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik
, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan
, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, bazı daire müdürleri, şehit Yaşar Çakır'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlid-i Şerif programının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için ve tüm şehitler için dua edildi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:51 Kaynak: İHA
Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2)
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Helikopterinin Düştüğü Keş Dağı'na "Muhsin Dağı" Tabelası Dikildi
Son Dakika! 146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak
Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı