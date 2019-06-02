Son Dakika Haberleri: Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna uğurlandı

58 dakika önce

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Iğdır'da, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Uçakla Afyonkarahisar'a getirilen şehit Yasin Çubuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Şuhut ilçesindeki babaevine götürüldü. Burada şehidin annesi Selma, babası Lokman ile kardeşleri Emine ve Kadir Çubuk tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Baba Lokman Çubuk, iki torununu göstererek, "Oğlumun intikamını bunlar alacak. Vatan sağ olsun." dedi. Bunun üzerine baba Lokman Çubuk'un yanına gelen şehidin küçük kardeşi Kadir Çubuk, "Abimin intikamını ben alacağım" dedi.
Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği ilçeye bağlı Balçıkhisar köyü meydanına götürüldü.
Şehit Yasin Çubuk'un naaşı, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Şuhut, Afyon, Çubuk, Güncel
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