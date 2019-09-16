Son Dakika Haberleri: Şehit Yasin Çubuk'un adı Afyonkarahisar'da bir parka verildi
Son Dakika Yaşam Haber

Şehit Yasin Çubuk'un adı Afyonkarahisar'da bir parka verildi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyüne kayıtlı Şehit Yasin Çubuk'un adı kentteki bir parka verilerek yaşatıldı.

Şehit Yasin Çubuk'un adı Afyonkarahisar'da bir parka verildi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyüne kayıtlı Şehit Yasin Çubuk'un adı kentteki bir parka verilerek yaşatıldı.


Şehit Yasin Çubuk'un babası Lokman Çubuk, oğlunun isminin Afyonkarahisar'da bir parkta yaşatılması dolayısıyla duygu dolu anlar yaşadı. Şehit Çubuk'un babası konu ile ilgili açıklamalarında, "Şehidimiz oğlum Yasin Çubuk'un isminin Afyonkarahisar'da bir parka verilmesi ve yaşatılması dolayısıyla çok duygulandım. Bu projeyi hayata geçiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ölmez olduğunu bir kez daha şehit babalarımıza bu jestle gösterildiğini belirtmek isterim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Çubuk, Afyon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış
Kulp'taki saldırıdan yaralı kurtulan Ekmen, katliamı anlattı Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:47:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Yasin Çubuk'un adı Afyonkarahisar'da bir parka verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]