Şehit Yasin Çubuk'un kabrine ve ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Yasin Çubuk'un kabrine ve ailesine ziyaret - Son Dakika

Şehit Yasin Çubuk'un kabrine ve ailesine ziyaret

6 saat önce

Aralarında Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un bulunduğu bir heyet,şehit Yasin Çubuk'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Şehit Yasin Çubuk'un kabrine ve ailesine ziyaret, System.String[]

Aralarında Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un bulunduğu bir heyet,şehit Yasin Çubuk'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.


Kabir başında Fatiha okuyan ve dua eden, ardından şehidin ailesini ziyaret eden heyet üyeleri, şehit babası Lokman Çubuk ve ailesi ile beraber bir süre sohbet etti.


Ziyarete Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Şuhut, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
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