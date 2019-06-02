Son Dakika Haberleri: Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi

1 saat önce

Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldiAFYONKARAHİSAR - Iğdır'da PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi
AFYONKARAHİSAR - Iğdır'da PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Türkiye-iran - İran sınırında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Şuhut'a bağlı Balçıkhisar Beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
PKK, Afyon, Çubuk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Şehit annesi oğlunun dileğini gerçekleştirip üniversiteden mezun oldu İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 04:14:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]