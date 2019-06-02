Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldi
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Şehit Yasin Çubuk'un naaşı Afyonkarahisar'a geldiAFYONKARAHİSAR - Iğdır'da PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
Şehit Yasin Çubuk
'un naaşı Afyonkarahisar
'a geldi
AFYONKARAHİSAR - Iğdır
'da PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade
Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Türkiye-iran - İran
sınırında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Şuhut
'a bağlı Balçıkhisar
Beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
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