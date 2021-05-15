Şehit Yasin Özdamar için taziye mesajları yayımlandı - Son Dakika

PENÇE-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında "Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bazıları terör örgütleri arasında tercih yapadursunlar, Türkiye ayrım yapmaksızın teröristlere dünyayı dar etmeye devam edecektir. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatı'nda terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajıyla taziye yayımladı.