Şehit Yavuz Pozan'ın ismi Kiraz ilçesinde yaşatılacak

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2008'de bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Yavuz Pozan'ın ismi İzmir'in Kiraz ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nda yaptırılan kütüphaneye verildi.

Kiraz İstiklal İlkokulunun zemin katında yaptırılan kütüphanenin açılışını Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, şehidin annesi Fatma Çatal, babası Metin Pozan ile yaptı.

Kaymakam Kaymak, burada yaptığı konuşmada, şehit Yavuz Pozan'ın isminin bu kütüphanede her zaman yaşayacağını belirterek, "Ruhu şad olsun." dedi.

Şehit Pozan'ın kardeşi Ahmet Selim Pozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit kütüphaneleri proje yürütücüsü olduğunu, kurdukları kütüphanelerin masraflarını kendilerinin karşıladığını söyledi.

Buradaki kütüphaneyi de şehit ağabeyi Yavuz Pozan için yaptıklarını kaydeden Pozan, "Son bir yıl içerisinde Konya ve İzmir Bayraklı'dan sonra şu an 3. kütüphanemiz oldu. Bu sene 10 tane daha kütüphane planlıyoruz." diye konuştu.

Pozan'ın annesi Fatma Çatal ise oğlunun isminin yaşatılacağı için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah çocuklarımıza faydalı oluruz." ifadesini kullandı.