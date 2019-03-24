Son Dakika Haberleri: Şehit Yavuz Uygun'un Cenazesi Memleketine Getirildi

Şehit Yavuz Uygun'un Cenazesi Memleketine Getirildi

55 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.

Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Uygun'un naaşını, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı ve protokol üyeleri karşıladı.

Askerlerin omuzunda taşınarak Turhal Belediyesi cenaze aracına konulan şehit Uygun'un naaşı, Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki babaevine gelen Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve çok sayıda vatandaş şehidin babası Gazi Nurettin Uygun ve annesi Yüksel Uygun'a başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin babaevi ile çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, yarın Turhal Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:23 Kaynak: AA

Piyade, Tokat, Güncel
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