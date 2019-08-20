Son Dakika Haberleri: Şehit Yener Kırıkcı'nın adı Akyurt'taki parkta yaşayacak
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Şehit Yener Kırıkcı'nın adı Akyurt'taki parkta yaşayacak

43 dakika önce

20 Nisan 2019 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ankara Çubuklu asker Yener Kırıkcı'nın adı Akyurt ilçesinde yeni yapılan parka verildi.

Şehit Yener Kırıkcı'nın adı Akyurt'taki parkta yaşayacak, System.String[]
20 Nisan 2019 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ankara Çubuklu asker Yener Kırıkcı'nın adı Akyurt ilçesinde yeni yapılan parka verildi.

Şehit Yener Kırıkcı'nın annesi Ayşe Kırıkcı ve babası Mustafa Kırıkcı, oğullarının adının Akyurt'ta parka verilmesi üzerine duygu dolu anlar yaşadı. Baba Mustafa Kırıkcı Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a teşekkür ederken "Evladımız vatan uğrunda şehit oldu. O'nun fiziksel yokluğunu doldurmasa da unutturmayacak bir adım atıldı. İnsanımız vatan ve milletini sever. Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Hanım da oğlumuzu ve bizi unutmadığını gösterdi" dedi.

"Dünya var oldukça bu park şehidimizin adıyla yankılanacak" diyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, "20 Nisan günü Hakkari'de vatanın kutsal toprağını hainlerden korumak amacıyla çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit olmuştu. Kahraman kardeşimiz Yener Kırıkcı da komşu ilçemiz Çubuk'un vatan için bugüne kadar verdiği onca şehitten bir tanesi oldu. Akkuzulu mahallesi Akyurt'tan baktığınızda gözükür. Bizim ayrı gayrımız yok. Hepimiz biriz. Yapımını tamamladığımız yeni parkımıza şehidimizin adını vermeyi uygun gördük ve ailesiyle birlikte buradayız. Dünya var oldukça bu park şehidimizin adıyla yankılanacak. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine ve milletimize Allah'tan güç ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Hakkari, Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
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