Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde nöbet kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın (29) cenazesi, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gen ilçesindeki Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, dün sabah nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralanan Yıldırım, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ABLASI ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı. Şehidin annesi Emine ve ablası Burcu Yıldırım , törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ablası Burcu Yıldırım askeri aracın geçişi sırasında, asker selamı vererek şehit kardeşini uğurladı. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreninden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin ailesinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -